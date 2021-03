Polícia Civil prende suspeito pela morte a facadas de mulher no Reveillón Divulgação / DC-Polinter

Publicado 16/03/2021 14:48

Rio - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) cumpriram, nesta terça-feira (16), um mandado de prisão temporária contra Michell da Silva Rocha. O homem é suspeito pela morte a facadas de uma mulher em uma festa de Reveillón.

Segundo as investigações da Polícia Civil, no dia 1 de janeiro, o suspeito esteve na festa na casa de um amigo logo após a virada do ano, apesar das proibições de festas e aglomerações por causa da pandemia. No local, os convidados consumiam bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. De acordo com a Polícia, Michell se desentendeu com o anfitrião e a vítima e, em seguida, o autor do crime esfaqueou a vítima até a morte.

A Polícia informou que, após trabalho de monitoramento, o suspeito foi preso em um bar, no Centro do Rio de Janeiro. A Delegacia Especializada que cuida da investigação foi informada e colheu o depoimento do autor, que será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça.