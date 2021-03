Favela Inova é lançado para auxiliar jovens empreendedores de comunidades e bairros periféricos do Rio Arquivo/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 00:00

Atenção, jovens do Rio! A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUV-Rio) em parceria com o Pólen, o Polo de Inovação da Unisuam, lançou ontem, o edital do programa Favela Inova. O objetivo é potencializar o perfil empreendedor já existente nas favelas e periferias e dar sustentabilidade de médio e longo prazos às ideias inovadoras desenvolvidas nesses territórios. As inscrições vão até 16 de abril e devem ser feitas no link encurtador.com.br/gyG59.

O secretário da JUV-Rio, Salvino Oliveira, comemorou a parceria e destacou a importância do edital.

Publicidade

"O empreendedorismo está cada vez mais forte na juventude e surge como uma oportunidade de renda, abrindo possibilidades para os jovens nem-nem, aqueles que não trabalham e nem estudam. É importante orientar e fortalecer as ideias que já circulam nas favelas, mas que acabam ficando na informalidade por falta de estrutura e conhecimento", explicou.

O público-alvo são jovens de 18 a 29 anos, moradores de comunidades, favelas e bairros periféricos da cidade do Rio. Serão duas modalidades de inscrição: germinação e incubação. A primeira é para desenvolver e validar ideias em estágio inicial, com ajuda e apoio para os passos iniciais da iniciativa empreendedora. Já a segunda modalidade é para aqueles projetos que estão em um estágio mais avançado de desenvolvimento.

Publicidade

Diego Braga, gerente de Inovação da Unisuam e coordenador do Pólen, fala sobre a parceria. "Levamos como bandeira a transformação social através da educação, empreendedorismo e inovação. Já realizamos este mesmo programa nacionalmente, no último ano, e agora chegamos para atender a juventude carioca e trabalhar para a potencialização das ações empreendedoras nas comunidades da cidade."

Podem se candidatar grupos de duas pessoas ou mais com uma ideia ou projeto que cause impacto na sociedade carioca, dando maior acesso a direitos sociais nas áreas de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância ou assistência aos desamparados.

Publicidade

O Favela Inova surge para fortalecer a geração de emprego e renda entre os jovens da cidade, que representam, atualmente, 31,4% de desocupados na faixa de 18 a 24 anos. A JUV-Rio vai auxiliar os candidatos ao edital produzindo e divulgando um FAQ (Perguntas frequentes) com as principais dúvidas, uma cartilha de suporte à inscrição com orientações gerais e um formulário para que coletivos e equipes solicitem consultorias com o time da secretaria para inscrever o projeto.

Ao final do programa, a JUV-Rio vai disponibilizar ainda um diagnóstico da juventude empreendedora do Rio com base nos dados e informações dos inscritos e selecionados. A contrapartida dos participantes é que eles se tornem responsáveis por apoiar outros projetos, startups, ideias e eventos com suas experiências empreendedoras fortalecendo a cultura colaborativa.

Publicidade

A parceria com o Pólen traz o suporte de especialistas de mercado, consultores, empreendedores e acadêmicos com experiência comprovada em aceleração de negócios inovadores para ajudar no amadurecimento das ideias e projetos inscritos. Serão oferecidas mentorias, oficinas, rede de contato, auxílio na estruturação dos negócios, apoio internacional e créditos em serviço para os projetos selecionados.

Serão escolhidos, de forma on-line, até 30 propostas e ideias inovadoras para o Programa de Germinação e Incubação do Pólen, selecionando pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem CNPJ, para acelerar seus processos empreendedores. Todos os membros das seis equipes finalistas - três por cada modalidade - vão receber uma bolsa de estudos integral de graduação na Unisuam. Os três melhores projetos serão definidos por uma banca de avaliadores para cada modalidade do programa que apresentarão seus projetos para investidores no Demo Day.