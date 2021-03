Cobertura de posto de combustível caiu devido a fortes ventos em Rio Bonito WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 18:46

Rio - A cobertura de um posto de combustível caiu, nesta terça-feira (16), devido a fortes ventos que atingiam a região durante chuva. O posto fica localizado à margem da BR-101, no bairro Praça Cruzeiro, em Rio Bonito, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ninguém se feriu no local.

A Defesa Civil informou que o local foi interditado e será avaliado nos próximos dias. Não houve feridos e nenhum veículo foi atingido pela estrutura.