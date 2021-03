Tuane Rocha era musa da São Clemente Foto: Reprodução / Instagram

Rio - Musa da São Clemente, Tuane Rocha, de 38 anos, foi encontrada morta, nesta segunda-feira, em casa. A assessoria de comunicação da agremiação confirmou a morte da bailarina. No entanto, ainda não há informações sobre a causa da morte da jovem.

Em nota, a São Clemente lamentou a morte da musa da agremiação. "A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaque da São Clemente. Foram vários Carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial", afirmou o presidente da escola, Renato Almeida Gomes.

