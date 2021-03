Ação contou com apoio da Polícia Civil e agentes do Procon RJ Procon / Divulgação

17/03/2021

Rio - Os fiscais do Procon Estadual do Rio de Janeiro realizaram, nesta quarta-feira, uma ação em conjunto com a Delegacia do Consumidor, da Polícia Civil, com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos irregulares em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com agentes, quatro clínicas oftalmológicas onde eram realizados exames e consultas por técnicos em optometria, foram interditadas.

No locais, seis pessoas foram apreendidas e encaminhadas à delegacia por exercício ilegal da profissão de médico.

As clínicas foram fechadas pela mesma razão: realização de consultas e exames que só poderiam ser feitos por médico especializado em oftalmologia e não por optometrista – profissional que pode confeccionar óculos e lentes de acordo com a prescrição médica.

Além disso, em uma das clínicas, uma técnica, que atendia pacientes no local, estava com o registro vencido desde 2013. Em todas elas os agentes encontraram equipamentos como cadeira optométrica, autorrefratores, caixas de prova com as lentes de diversos graus, oftalmoscópio, fichas receituárias, além de equipamentos de conferência do grau dos óculos.

Alguns locais contavam com sala de espera com fila para atendimento e sala de exames e não possuíam documentação necessária para o funcionamento. Dos seis detidos pela polícia, quatro eram técnicos em optometria, uma era recepcionista e uma pessoa era responsável por captar clientes.