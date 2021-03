Equipe do 12º BPM (Niterói) prende cinco criminosos do Morro do Estado, em Niterói PMERJ

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:34

Rio - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam cinco criminosos integrantes do crime organizado do Morro do Estado, no bairro do Ingá, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (17). De acordo com a equipe que realizava um patrulhamento na região, o bando entrou em confronto com os PMs ao perceberem a presença dos policiais. Um homem ficou ferido.



Na ação, quatro granadas, quatro radiostransmissores, uma submetralhadora e material entorpecente foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada na 76ª DP, no Centro de Niterói.