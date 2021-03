Criança de 4 anos morreu com diversas lesões pelo corpo Reprodução

19/03/2021

Rio - Leniel Borel de Almeida criou uma conta no Instagram para homenagear seu filho Henry Borel, morto com apenas 4 anos , na Barra da Tijuca. No perfil, Leniel compartilhou vídeos e fotos da criança, com legendas que expressam a saudade que o pai sente do filho. A página já conta com mais de mil seguidores, que interagem com Leniel através de comentários de condolências e conforto.

"Muito difícil para um pai enterrar um filho", escreveu Leniel em uma das postagens. Henry morreu na madrugada de segunda-feira (8), após ser levado para o Hospital Barra D'Or por sua mãe, Monique Medeiros da Costa Almeida, e o namorado dela, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade). Os dois disseram que o menino apresentava dificuldades para respirar. O laudo de exame de necropsia, no entanto, aponta que Henry sofreu diversas lesões, como hematomas, equimoses, edemas e contusões, segundo o jornal RJTV 2 da TV Globo.

O menino sofreu lesões no crânio, ferimentos internos e hematomas nos membros superiores. O pai de Henry conta que havia deixado o filho às 19h30 de domingo (7) na casa da mãe, depois de passar o fim de semana com o menino. Às 4h30 da madrugada de segunda-feira (8) ele relata ter recebido uma ligação da ex-mulher dizendo que ela e o vereador Dr. Jairinho teriam encontrado o menino desacordado e "sem respirar" e o socorreram ao hospital.

Henry morreu às 5h42 e seu corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) no Centro.

Pai de Henry quer contratar técnico para analisar laudo

Leniel, o pai de Henry, pretende contratar um perito para analisar o laudo de necropsia . A Polícia Civil também deve pedir detalhes aos técnicos do Instituto Médico-Legal. A intenção é entender melhor a causa da morte do menino. A informação foi dada pela defesa de Lienel Borel, pai da criança. Leonardo Barreto esteve na 16ª DP (Barra) na tarde desta quinta-feira para ter acesso ao inquérito, que, segundo ele tem cerca de 80 páginas.

Leonardo disse que ouviu do policial que lhe atendeu que em seu depoimento, que durou cerca de oito horas, a mãe do menino, Monique Medeiros da Costa Almeida, disse que Lienel lhe entregou o menino no domingo (7) em perfeito estado e o classificou o ex-companheiro como bom pai. Questionado sobre a relação do menino com o padrasto, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade), Barreto disse que "o menino não se adaptou muito ao padrasto mas nada que possa incriminá-lo".

O advogado também informou que a casa do casal foi alvo de perícia, mas quando os técnicos chegaram o imóvel já havia sido arrumado.

O pai busca entender o que aconteceu com o filho. "Ele foi informado de que a criança estava com parada respiratória e quando viu aquele laudo repleto de crueldade ficou bastante nervoso e abalado. Nossa função como advogado não é buscar incriminar A ou B, é saber porque aquele menino bonito foi entregue em perfeito estado e o laudo trouxe elementos tão chocantes. Queremos saber o que aconteceu", afirmou Barreto.