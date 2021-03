Pâmella Ferreira Andrade Martins, de 22 anos, estava grávida de nove meses. Bebê também morreu. Foto: Reprodução/Facebook.

Publicado 19/03/2021 15:53 | Atualizado 19/03/2021 20:17

Rio - Após a perícia constatar que o bebê de Pâmella Ferreira, arrancado no ventre materno aos 8 meses, morreu por asfixia, investigações da 123ª DP (Macaé) querem descobrir se o crime tratou-se de homicídio doloso (com intenção de matar) ou um aborto. Em conversa com o DIA com exclusividade, o delegado titular Marcio Caldas, da distrital, explicou a apuração.

"Ficou essa dúvida. Será que a autora matou dolosamente a criança ou será que foi broncoaspiração [do líquido amniótico]? Já que a criança foi retirado do útero materno e não houve aquele tratamento que geralmente dá à criança, como aspirar o resto da placenta e desobstruir as vias respiratórias, aí deixa se ser um homicídio e vira um aborto. Mas o laudo vai definir", esclareceu o delegado.

Além disso, o delegado a distrital também apura a possibilidade da suspeita ter agido com a ajuda de um cúmplice. "A gente não descarta essa possibilidade", revelou Caldas.

O caso

Um laudo preliminar feito pelo Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, divulgado nesta quinta-feira (18), mostrou que Pâmella Ferreira Andrade Martins, de 21 anos, morreu devido a uma perfuração no coração. Já o bebê, que ainda estava na barriga dela, morreu de asfixia com o líquido amniótico, segundo a perícia.

O IML apontou também que ela teria sofrido dois cortes no rosto, dois no abdômen e vários golpes na região torácica, um deles resultou na perfuração cardíaca. Em seguida, a barriga da gestante foi cortada para a retirada do bebê. O laudo ainda levanta a possibilidade dos ferimento terem sido causados por um estilete ou canivete.

Durante as investigações, a Polícia encontrou um estilete na bolsa da mulher suspeita de cometer o crime. Ela, identificada como Priscila Torquato, de 22 anos, foi transferida na tarde desta quinta-feira para o Presídio Feminino Nilza da Silva Santos, em Campos dos Goytacazes.