As vítimas foram atendidas quando estavam dentro do Colégio CEMF, em São Gonçalo Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 16:55 | Atualizado 19/03/2021 16:58

Rio - Duas pessoas foram baleadas na tarde desta sexta-feira durante um confronto da Polícia Militar com criminosos na comunidade da Alma e na Vila Candoza, ambas em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a PM, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) faziam patrulhamento na região quando foram atacadas por criminosos. Houve confronto e três pessoas foram encontradas com marcas de tiro.

As vítimas, identificadas como Nicolle da Silva Araújo, de 12 anos e Emilly de Souza, de 22, foram baleadas quando estavam dentro do Colégio CEMF, na Vila Canfoza. Ambas foram socorridas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), por Jaqueline da Silva, mãe de Nicolle. Ainda segundo agentes, elas foram atendidas e liberadas horas depois.

Ninguém foi preso durante o confronto na comunidade. Ainda não se sabe de onde teriam partido os tiros que atingiram as vítimas. A reportagem entrou em contato com a unidade escolar, onde as duas foram baleadas, mas não obteve retorno.