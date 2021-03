Barraqueiros, comerciantes de bares e restaurantes, quiosqueiros e organizadores de eventos se unem em protesto, em Ipanema, contra as medidas adotadas pela Prefeitura do Rio Divulgação

Por *Thalita Queiroz

Publicado 22/03/2021 18:53

Rio - Centenas de barraqueiros, comerciantes de bares e restaurantes, quiosqueiros e organizadores de eventos e festas protestam desde às 16h30 desta segunda-feira (22), na Praça Nossa Senhora da Paz, contra as medidas de restrições mais severas que a cidade do Rio vai adotar a partir dos próximos dias. Os barraqueiros ficaram impedidos de trabalhar nas areias das praias durante todo o final de semana. Os organizadores de eventos estão proibidos de realizar festas. Já os bares e restaurantes poderão funcionar seguindo algumas regras.

Manifestantes carregam cartazes e faixas com os dizeres: 'Não somos ilegais', 'Queremos trabalhar', 'Dudu você é covarde'. Um dos organizadores do evento afirmou que toda a classe envolvida no protesto vai retornar para as ruas caso a Prefeitura do Rio continue com as proibições mais severas. "A gente não vai parar. Se fechar praia, quiosque e restaurante nós vamos para a rua", disse um manifestante.

Equipes do 2º BPM (Botafogo) e a Guarda Municipal estão no local do protesto para controlar a situação.

Segundo os representantes da classe dos barraqueiros, eles foram surpreendidos com o decreto anunciado na última quinta-feira (18) pelo prefeito Eduardo Paes. De acordo com eles, havia um acordo com a Prefeitura do Rio para trabalharem até às 17h. No decreto atual. barraqueiros não podem trabalhar em nenhum horário, já que as praias seguem fechadas.

“Nós queremos a praia aberta para que possamos trabalhar. Queremos continuar do jeito que estava indo, no horário até às 17h. Atualmente, a maioria dos barraqueiros trabalham com a metade do material, pois não tem movimento para vender muito”, explica o barraqueiro Márcio Oliver, de 58 anos, um dos primeiros a chegar para iniciar o protesto.

A barraqueira Maria Jeliene, mais conhecida como Ju da barraca 89, de 45 anos, reclama: "As contas não param de chegar e se não trabalharmos vamos passar fome”, conta ela que relata ter muitos colegas de profissão adquirindo doenças mentais pela ausência de renda mensal.



O prefeito Eduardo Paes comentou em entrevista coletiva na última sexta-feira (19) que, para ajudar na econômica da cidade, ele tenta no Congresso a derrubada de um veto presidencial que adiaria o pagamento de R$ 500 milhões em dívidas a instituições financeiras internacionais, o que daria um alívio pro município.



O prefeito lembrou que a cidade chegou a um nível de desemprego alto e que os mais pobres sofrem em momentos de restrições das atividades econômicas. Por isso, sugeriu que o carioca volte a organizar redes de solidariedade, como as que foram estabelecidas no início da pandemia.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes