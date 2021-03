Hospital Municipal Albert Schweitzer Severino Silva/Arquivo

Por Anderson Justino

Publicado 20/03/2021 09:38 | Atualizado 20/03/2021 14:55

Rio - Um ataque a tiros, ocorrido na manhã deste sábado (20), deixou um policial militar morto e um segundo ferido, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Segundo informações, uma mulher foi baleada nas nádegas. O crime ocorreu por volta de 8h.

De acordo com o 14º BPM (Bangu), uma equipe foi acionada para uma ocorrência com tiros na Rua Corumbé. No local, a PM foi informada que homens em um carro branco, modelo HB20, passaram atirando na direção dos policiais que estava a paisana. Uma mulher que passava pelo local também foi atingida no ataque.

Duas vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Segundo a PM, o sargento Luiz Carlos Felipe Martins, de 50 anos, lotado no 16° BPM (Olaria), morreu ainda no local. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o policial Charles Romero Ribeiro, de 51 anos, lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), e a mulher, identificada como Michele Santos, 27 anos, estão estáveis.

CRIME PERTO DE CASA

De acordo com a polícia, o sargento Luiz Carlos Felipe foi assassinado perto da casa onde morava com a família. A esposa dele contou aos policiais que ele estava a caminho do trabalho. Já o PM Charles Romero também mora no bairro, em uma rua próxima do local do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que o sargento Luiz Carlos estava há 22 anos na Corporação e deixa esposa e um filho. A PM presta apoio aos familiares.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e irá investigar o caso.

DISQUE DENÚNCIA PEDIR INFORMAÇÕES SOBRE ASSASSINOS DE PM NA BAIXADA

O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou neste sábado um cartaz com a foto do policial militar Railinson de Carvalho, de 41 anos, morto nesta sexta-feira (19) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O militar era casado e tinha dois filhos. Segundo a PM, ele cursava medicina.

Segundo informações, o PM, lotado no 20º BPM (Mesquita) estava em um estabelecimento comercial e foi surpreendido com a chegada de quatro bandidos encapuzados que o renderam. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral da Pose, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios da Baixada investiga o caso.

O Disque Denúncia recebe informações sobre envolvidos na morte de Agentes de Segurança nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

AGENTES DE SEGURANÇA ATINGIDOS POR TIROS

Dados do Disque Denúncia mostram que o Rio de Janeiro chegou a 19 agentes de segurança mortos em 2021. Sendo treze da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, um da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Degase e um do Exército Brasileiro. Ao todo, 43 agentes de segurança foram foram baleados na Região Metropolitana, este ano.