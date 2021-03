Museu do Amanhã fica na Praça Mauá, no Centro do Rio Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 19:30 | Atualizado 20/03/2021 19:30

Rio - A partir desta segunda-feira (22) os museus de Arte do Rio, Museu do amanhã e o Museu de Arte Moderna fecharão as portas por três semanas em decorrência do aumento de casos de covid-19 na cidade do Rio. O objetivo é conter a disseminação do vírus. O comunicado sobre suspensão das atividades foi divulgado neste sábado.

"Entendemos que medidas drásticas de fechamento não deveriam ser atitudes isoladas, mas sim coordenadas pela autoridade pública. Entretanto, como instituições culturais com responsabilidade pública e social, que prezam o conhecimento, a ciência e a vida, não podemos nos omitir em tomar as decisões que nos parecem corretas e necessárias neste grave momento da história do país", diz o comunicado.

Em março de 2020 os museus também suspenderam suas atividades presenciais e passaram a realizar trabalho remoto.

Decreto

Os quiosques podem funcionar normalmente, no mesmo horários permitido para bares e restaurantes, das 10h30 às 21h. Entre a manhã de sexta-feira (19), e a manhã deste sábado (20), foram registradas 1.546 autuações com 25 estabelecimentos fechados e 100 multas aplicadas bares, restaurantes e ambulantes.