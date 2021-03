Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 10:41 | Atualizado 21/03/2021 13:56

Rio - O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está reforçando as medidas restritivas para diminuir o fluxo de pessoas que frequentam a unidade e combater a disseminação da covid-19. A partir deste domingo (21), a visita será restrita a um familiar por paciente internado. O horário também será reduzido de uma hora para 30 minutos. Quem estiver com acompanhante não terá direito a visitantes.

As visitas nas 40 enfermarias do HGNI serão divididas em dois turnos. Da enfermaria 1 a 20, acontecerá das 15h às 15h30. Da 21 a 40, será das 15h30 às 16h, mesmo horário da visitação aos pacientes no CTI.

Familiares dos pacientes internados na Sala Vermelha ou na ala da covid-19 devem comparecer ao Núcleo de Apoio à Família (NAF) para receber informações e esclarecimentos do médico responsável pelo plantão. A troca de acompanhantes será permitida apenas uma vez por dia.