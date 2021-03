Praia do Recreio vazia em meio à pandemia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 17:39

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 621.991 casos confirmados e 35.131 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.763 novos casos e 114 mortes. Entre os casos confirmados, 577.425 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 86,8%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 68,9%.

Feriado prolongado

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Alex Grael, se reuniram, na manhã deste domingo no Palácio Laranjeiras, em Laranjeiras, Zona Sul, para discutir novas medidas de restrição em combate à pandemia da covid-19, no entanto, nenhuma decisão foi tomada.

Um dos assuntos mais discutidos pelos governantes foi a antecipação do feriado. Em uma reunião anterior, que aconteceu entre os três na sexta-feira (19), também não houve acordo. Os prefeitos defenderam medidas mais duras para conter o avanço da covid-19.

Após a reunião, Paes usou suas redes sociais para comentar o encontro. "Não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios. Quero lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do Estado, como deve ser em um sistema como o SUS. E assim desejamos manter", disse.