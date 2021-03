Nesta semana, o Brasil atingiu pela primeira vez mais de 2.000 mortes por dia em uma média de sete dias Reprodução/ internet

Publicado 22/03/2021 07:00

Balanço do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) mostra que ontem o Rio de Janeiro teve alta no número de mortes por covid: 35.131 óbitos confirmados e 621.991 casos confirmados de covid.

Já o Brasil registrou ontem a maior média de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia. Considerando os últimos sete dias, morreram, em média, 2.255 pessoas por dia em decorrência da doença, de acordo com dados de consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes é um recorde pelo 23º dia seguido.

Também é o sexto dia consecutivo em que esse número fica acima de 2.000, numa tendência de aceleração da pandemia. O dado de ontem é 46% maior do que o de 14 dias atrás.

Nas últimas 24 horas, foram notificadas 1.259 mortes, elevando o total de vítimas no país para 294.115. Nesse mesmo período foram confirmados 47.107 diagnósticos positivos. Com isso, o Brasil chega a 11.996.442 casos de covid-19.

Este é o 60º dia consecutivo no qual o Brasil registra uma média de óbitos por covid-19 acima de mil, o mais longo período em toda a pandemia, e o vigésimo em que registra mais de mil novas mortes em 24 horas.