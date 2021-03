Acidente aconteceu por volta das 5h30 na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 06:55 | Atualizado 22/03/2021 14:33

Rio - Um carro de passeio capotou e deixou duas pessoas feridas, no início da manhã desta segunda-feira, (22) no bairro Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu por volta das 5h30 na Avenida Cesário de Melo, na pista sentido Campo Grande, próximo à estação do BRT São Jorge.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado por volta das 5h45 para uma ocorrência de acidente envolvendo um carro e uma moto. Duas pessoas com ferimentos graves foram socorridas e levadas para um hospital da região.

A Polícia Militar está no local e auxilia o fluxo de veículos na Cesário de Melo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde e identidade das vítimas.