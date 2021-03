O esquema de corrupção denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro envolve oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Reprodução

Por Thuany Dossares

Publicado 22/03/2021 16:37

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) realizou sete denúncias contra oito oficiais do Corpo de Bombeiros, entre militares da ativa e da reserva, por corrupção passiva e ativa. As ações penais, que foram oferecidas à Justiça entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março deste ano, são um desdobramento da Operação Ingenium, deflagrada em setembro de 2017.



De acordo com as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MP), os bombeiros atuavam em grupamentos militares de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por meio de interceptações telefônicas e outras apurações, os promotores descobriram que alguns oficiais e praças da corporação constituíam uma organização criminosa que cobrava altos valores de empresários daquela região, que estavam sujeitos às suas fiscalizações, para realizar, de forma fraudulenta, o procedimento de legalização de seus negócios junto ao Corpo de Bombeiros.



Conforme as denúncias do Gaeco, o procedimento acontecia através da aprovação de projetos contra incêndio e pânico, de diversas edificações locais, efetuadas sem a apresentação da devida documentação, como vistorias nas edificações e a verificação dos dispositivos preventivos necessários.



Os denunciados pelo MP nas novas ações penais deste ano são o tenente coronel da reserva Edvaldo Cortes Moreira, o capitão Anderson Soares, o coronel Temilton Taciano de Freitas, o major Thiago Ferreira de Almeida, o capitão Ramon Rodrigo Silva Vieira, o capitão Robson Clementino da Silva, o coronel da reserva Jorge Luiz Matos de Oliveira e o capitão Sidney da Silva Fernandes.



Para o órgão, além das práticas criminosas, a conduta dos militares coloca em risco toda a sociedade local, que fica sob a ameaça iminente de acidentes. Em uma das denúncias apresentadas, uma mulher não identificada pergunta sobre a possibilidade de diminuir o valor indevidamente exigido pelo capitão do Corpo de Bombeiros Robson Clementino da Silva. Segundo o Gaeco, ele negocia respondendo que não pode reduzir o valor, mas que pode facilitar o pagamento parcelando em duas vezes.



"No decorrer da conversa, constata-se que o estabelecimento detinha irregularidade referente às exigências de segurança contra incêndio e pânico, que ocasionou notificação para que fossem realizados os devidos ajustes. Contrariando as normas legais, o denunciado afirma que irá cancelar a notificação para não gerar a multa", informou o Ministério Público.



O Ministério Público do Rio avalia que "o quartel dos Bombeiros Militares (...) através de suas subseções de Engenharia, infelizmente, deixa de atuar como polícia administrativa e aproveita a burocracia para negociar a facilidade". O órgão afirma que as sete denúncias já foram recebidas pela Auditoria da Justiça Militar e que requereu a decretação da perda do cargo dos denunciados.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros e aguarda nota da corporação.