Publicado 22/03/2021 23:00

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que que possam levar às prisões de Luiz Cleyson de Paiva Ventura, de 21 anos, Guilherme Vieira de Oliveira e Jeová Dantas Teixeira, de 23. Eles são suspeitos de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar Marcelo Ferrão da Costa, de 51 anos, morto em fevereiro, em São Gonçalo.

No dia do crime, o PM trocou tiros com criminosos que tentavam roubar um caminhão frigorífico no Bairro do Barro Vermelho, em São Gonçalo. A arma da vítima não foi encontrada pela polícia. Durante a fuga, os suspeitos bateram em um outro carro e acabaram fugindo a pé. O subtenente foi socorrido por policiais militares para o Hospital Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos.



Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), prenderam, na quinta-feira, Ruan Maia Almeida, também suspeito de participar na morte do policial militar. Outros dois envolvidos com o crime também já foram presos pela polícia, que agora procura os três últimos suspeitos.

O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte do PM Ferrão nos seguintes canais de atendimento:

• Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP "Disque Denúncia RJ"

• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens).