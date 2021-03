Expectativas do comércio para as novas medidas restritivas. Na foto, José Batista, gerente do Bar Arco íris , na Lapa. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

23/03/2021

Rio - A decisão da prefeitura de fechar o comércio não essencial por dez dias, apoiada pela comunidade científica, foi mais um baque no setor de bares e restaurantes, que já vinha em um momento nada saboroso nos últimos meses, com contas apertadas por falta de movimento. No Rio e em Niterói, estabelecimentos deverão fechar entre 26 de março e 4 de abril, período em que irá vigorar o 'superferiadão' para diminuir o movimento nas cidades e conter a circulação da Covid-19.

No Boteko do Juca, na Avenida Mem de Sá, não tem sido por falta de tentativa que o movimento enfraqueceu. O bar entrou na onda do delivery e está presente nos aplicativos de entrega, mas não vê os pedidos emplacarem. Famoso pela música ao vivo nos fins de semanas e frequentado pela comunidade do samba no período pré-pandemia, o bar, que antes recebia mais de 300 pessoas em uma noite de sexta, recebe, agora, menos de 20.

"Nosso forte é o presencial", explica Antônia Lopes, dona do estabelecimento. "Nossa venda era baseada nas pessoas que vinham para o samba. Você tirar o restaurante para deixar delivery, aí é melhor fechar. Não compensa. O movimento caiu em quase 90%. Até agora, estávamos fechando às 21h, respeitando o decreto. Mas quem vinha consumir aqui, saía depois das 21h para outros bairros menos visados pela fiscalização, e continuava a beber", conta Antônia.

Tradicional ponto da Rua do Lavradio, o bar Arco Íris da Lapa, aberto desde 1960, nunca viveu tempos tão incertos. Seu Batista, responsável pelo almoço do bar, que oferece buffet durante a tarde e petiscos à noite, afirma que não recebe mais de "quatro ou cinco clientes" no horário. "Não tem mais movimento. Quando vem, é um freguês almoçando em uma mesa, outro freguês lá na outra ponta. Agora, com o bar podendo ficar aberto, já está ruim. Até 21h não dá para fazer muita coisa. Imagina fechado".

Multa pesada para quem descumprir as regras

Uma das novas medidas de restrições anunciada pelas prefeituras do Rio e Niterói, na tarde desta segunda, para o 'superferiadão' de dez dias – que está previsto para acontecer de sexta-feira (26) até o Domingo de Páscoa (4), prevê a prisão de até um ano e multa para quem desrespeitar as regras. De acordo com o artigo 268 do Código Penal, é considerado crime desrespeitar "determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa". Os donos de bares e restaurantes também podem ter o alvará cassado.

Os fiscais poderão fechar os estabelecimentos por 15 dias, no mínimo, independentemente de outras punições. Além de poder cassar o alvará do proprietário. O decreto também autoriza, de forma excepcional, que agentes da Vigilância Sanitária terão autonomia para fechar estabelecimentos mesmo sem a presença de um representante da Secretaria de Ordem Pública (Seop) da prefeitura.

Sindicato de Bares e Restaurantes pede linha de crédito para a categoria

O Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio), em nota, fez um pedido aos governos, na última segunda-feira (22), para que os empregos da categoria sejam mantidos.

"Como representante de quase dez mil bares e restaurantes da cidade do Rio, o SindRio entende que deve haver um equilíbrio entre as restrições necessárias para a manutenção da saúde coletiva e a viabilidade de negócios que garantem o sustento de mais de 100 mil famílias cariocas. E, diante deste cenário, é preciso construir soluções em conjunto com o Poder Público, oferecendo linhas de crédito, flexibilizando tributos, renegociando dívidas e permitindo produzir e manter empregos, para que o setor possa seguir fazendo a sua parte no combate à pandemia sem que isso implique no agravamento da crise econômica sem precedentes que enfrenta há um ano", pediu o sindicato.