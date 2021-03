Vítima era conhecida como 'Rogério do Frango' Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 14:48 | Atualizado 23/03/2021 14:51

Rio - Um homem, conhecido como "Rogério do Frango", foi morto a tiros na noite desta terça-feira na Estrada Luiz de Lemos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, o crime aconteceu na porta do aviário em que a vítima era dona. Um rapaz, que não foi identificado, teria passado no local e atirado contra Rogério.

Nas redes sociais, moradores da comentaram sobre o ocorrido e fizeram críticas à violência constante na região. "Nosso bairro está ficando esquisito". "Tenho que sair daqui, toda semana é um". "Tá brabo mesmo, vamos para um lugar tranquilo e calmo". "Meu Deus, quem será o próximo?".

Publicidade

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que foi instaurado inquérito pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para apurar as circunstâncias do crime e que uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

A reportagem tentou contato com a Polícia Militar, porém não teve retorno até a publicação desta matéria. Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Rogério.