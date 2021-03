Operação Verão da Lei Seca Foto: Divulgação / Magno Segllia

Publicado 23/03/2021 15:36 | Atualizado 23/03/2021 15:50

Rio - A Operação Verão da Lei Seca, que terminou na última sexta-feira, registrou 1.868 casos de alcoolemia desde 21 de dezembro de 2020. Durante o período, agentes abordaram 19.910 motoristas e fizeram 682 blitzes diurnas nos principais acessos às praias, cachoeiras e áreas de lazer no estado.

Neste ano, cresceu o número de motoristas com sinais de alcoolemia. Do total de motoristas abordados, 9,3% estava com sinal de embriaguez em 2021. Já em 2020, 7,6% dos motoristas apresentavam sinais de terem ingerido alguma bebida alcoólica. Motoristas com sinais de embriaguez foram autuados e tiveram a carteira de habilitação suspensa.



Durante a operação, 127 ações educativas foram feitas para conscientizar motoristas e passageiros sobre os riscos da mistura de álcool e direção. Agentes de educação, que foram vítimas de acidentes de trânsito, estiveram em bares, restaurantes, quiosques e parques para realizar ações de conscientização.