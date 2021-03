Menino Henry Borel Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 08:48

Rio - A Polícia Civil vai ouvir na manhã desta quarta-feira (24) a babá do menino Henry Borel e o porteiro do condomínio onde ele morava com a mãe e o padrasto, o vereador Doutor Jairinho (Solidariedade). Até ontem, 12 testemunhas haviam prestado depoimento no inquérito que apura a morte da criança, ocorrida na madrugada do último dia 8 de março

O advogado André França Barreto, que defende o casal Dr. Jairinho e Monique Medeiros (mãe de Henry) explicou que não teve acesso ao depoimento. Ele afirmou que a nova testemunha foi indicada pelo pai da criança, o engenheiro Leniel Júnior.

Monique Medeiros que estava assistindo televisão com o namorado em outro cômodo do apartamento e ouviu um barulho no quarto que Henry estava dormindo. Ao chegar no local, ela encontrou o filho desacordado no chão. Ela e o namorado levaram a criança para a emergência do Hospital Barra D’Or.

Em depoimento, os médicos que atenderam a família revelaram que Henry já chegou morto no hospital. O laudo da morte aponta que ele sofreu hemorragia interna e laceração hepática, provocada por ação contundente.