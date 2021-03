MetrôRio Divulgação/MetrôRio

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 10:13 | Atualizado 24/03/2021 12:24

Rio - Os transportes públicos do Rio irão manter seus horários de funcionamento normais durante o "superferiado" de 10 dias proposto pelas autoridades, entre os dias 26 de março e 4 de abril, em razão do agravamento da pandemia.

O MetrôRio informou que mantém seu horário de funcionamento e sua grade completa para atender aos profissionais dos serviços essenciais. A operação funcionará em dias de semana e no sábado, das 5h à meia-noite, e no domingo, das 7h às 23h. Nos horários de pico, a empresa opera com a sua oferta máxima, e por toda a semana a operação será com as linhas 1 e 4, de Uruguai até Jardim Oceânico, e a linha 2, de Pavuna até Botafogo. Já nos finais de semana, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio.



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também não vão sofrer mudanças neste período. No domingo, o funcionamento é das 7h às 22h30. Nos outros dias da semana, a operação segue os horários de rotina.



Quanto ao VLT, horário de funcionamento permanecerá com operação diária das 6h à meia-noite. A SuperVia também continuará com a mesma grade de dias úteis.

Avaliação do BRT

Já o BRT, a Prefeitura do Rio informou que, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), está fazendo uma avaliação do serviço para prosseguir com os ajustes necessários. Até quinta-feira, dia 25, a SMTR irá divulgar como funcionará a operação no período de 26/03 a 04/04.