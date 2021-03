A residência, sinônimo de proteção para muitos principalmente na pandemia, não foi um local seguro para essas mulheres. Marcos Santos/USP

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 11:09 | Atualizado 24/03/2021 11:32

Rio - Um homem de 39 anos foi preso nesta segunda-feira (22) por agredir e tentar estrangular a companheira com um barra de ferro no município de Guapimirim por não achar a tampa de uma marmita. Ele foi detido por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) na Rodovia RJ-122, estrada que liga àquela cidade ao município de Cachoeiras de Macacu.

Segundo informações dos agentes, o homem, que não foi identificado, agrediu a mulher com socos e chutes, fez ameaças e ainda tentou a estrangular com uma barra de ferro. As cenas foram testemunhadas por uma vizinha do casal, que ajudou a vítima a fugir.

Publicidade

O motivo da agressão, de acordo com a vítima, foi o fato do autor não ter encontrado a tampa da marmita que ela havia feito para ele, o que resultou em uma discussão. A mulher disse, ainda, que essa não foi a primeira vez que o companheiro a agrediu. Ela, no entanto, nunca chegou a fazer uma denuncia na delegacia.