O espaço contém uma extensa área verde e é conhecido por ser uma área de aventura, pois diversas pessoas costumam sobrevoar de parapente na região, e também é um local utilizado por praticantes de trilhas e esportes ao ar livre. Além disso, a Serra da Mata de Santa Eugênia também é responsável por abastecer o rio Cação Vermelho, que corta os bairros de Santa Cruz, Paciência e Cosmos.



Alves mencionou que o grupo conseguiu realizar uma reunião no início do mês com o subprefeito da Zona Oeste, Edson Menezes, em conjunto com o secretário de desenvolvimento e tecnologia, William Coelho, para discutir sobre o tema.



Ele ainda disse que durante o último encontro, foi prometido uma segunda reunião com o secretário de meio ambiente, Eduardo Cavaliere, para que ele participasse da discussão e ouvisse o movimento, mas até o momento, não houve mais comunicação para tratar do tema e o morro continua sob risco de ser cedido à iniciativa privada.



Alves defende que além da preservação do espaço, a região da Serra da Mata de Santa Eugênia também deve ser classificada como área de proteção ambiental. "Estamos brigando por um patrimônio que é rico tanto em flora quanto em fauna, e não é só para Paciência, mas todo o Rio de Janeiro. Não podemos deixar as nossas florestas acabarem com uma construção desordenada como tem acontecido. A prefeitura tem feito vista grossa para a situação, e com isso, o desmatamento tem sido muito grande”, afirmou.



Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) disse que está finalizando os estudos para proteção da área em questão e reafirma que a defesa dura do meio ambiente é compromisso da pasta. A secretaria também menciona que não será permitidas construções em áreas ambientalmente protegidas.

No abaixo-assinado o documento menciona: “Não podemos deixar esse lindo lugar virar um local cheio de prédios e ficar urbanizados, um local que para muitos é uma área de lazer, não podemos ficar parados e deixar isso acontecer”.



Confira abaixo o link para acessar o abaixo-assinado digital:

Confira uma galeria de fotos feitas na Serra da Mata de Santa Eugênia, compartilhadas por Wellington para o jornal.

*Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno