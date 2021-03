Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 24/03/2021 15:54

Rio - O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está chegando no limite de ocupação de leitos para covid-19 e o município pede abertura de novos leitos. O Secretário Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Manoel Barreto, teme que, se o hospital modular não for inaugurado em breve, a situação pode ficar crítica na cidade.

O HGNI, conhecido como Hospital da Posse, é o maior da Baixada Fluminense e está sofrendo com o aumento de leitos ocupados por pacientes com covid-19. Segundo informações da Prefeitura de Nova Iguaçu, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do HGNI, na manhã desta quarta-feira (24), era de 80%, enquanto a de enfermaria totalizava 89%.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o processo de licitação para abertura de 150 leitos no hospital modular de Nova Iguaçu está em andamento e a abertura da unidade está prevista para abril.

Redução de visitas

HGNI está reforçando as medidas restritivas para diminuir o fluxo de pessoas que frequentam a unidade e combater a disseminação da covid-19. No último domingo (21), as visitas foram restritas a um familiar por paciente internado. O horário também foi reduzido de uma hora para 30 minutos. Quem estiver com acompanhante não tem direito a visitantes.

As visitas nas 40 enfermarias do HGNI estão divididas em dois turnos. Da enfermaria 1 a 20, acontece das 15h às 15h30. Da 21 a 40, das 15h30 às 16h, mesmo horário da visitação aos pacientes no CTI.