Por O Dia

Publicado 24/03/2021 20:36

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quarta-feira, por realizar exames falsos de detecção da Covid-19, em Maricá, Região Metropolitana. De acordo com as investigações da Delegacia do Consumidor (Decon), Maisa Lúcia de Oliveira se passava por funcionária de um laboratório. Ela seria integrante de uma quadrilha de estelionatários.

Os agentes da Decon a encontraram logo após a criminosa ter realizado um teste de PCR em uma vítima. A quadrilha cobrava R$ 200 por exame. A Polícia Civil estima que mais de 500 pessoas tenham sido enganadas pelo grupo criminoso.



De acordo com as investigações, Maisa produzia o resultado dos testes com base nos sintomas narrados pelas vítimas. Com ela, a Polícia Civil apreendeu material para exames, inclusive coletas realizadas. A mulher foi autuada pelo crime de estelionato.