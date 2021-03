Secretária de Segurança Pública de Paraíba do Sul é exonerada após chutar homem Reprodução / Redes sociais

Rio - A secretária de Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública de Paraíba do Sul, Marli de Souza, foi exonerada, na quarta-feira. A decisão da prefeitura ocorreu após um vídeo flagrar uma abordagem violenta da Guarda Municipal. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e geraram grande repercussão no município.

Nas imagens, feitas na última sexta-feira (19), Marli, que também atua como comandante da Guarda Municipal, é vista chutando três vezes um homem que foi detido pelos agentes. O homem, que estava sentado no chão, foi atingido no rosto em um dos chutes. Além da secretária, dois agentes da guarda também aparecem no vídeo arrastando o homem.

ATENÇÃO! Imagens fortes:

#balançoGeralRJ Guarda Municipal junto com sua comandante Major Marli ... A mesma chuta a cara do homem... dps de chamar o povo de Werneck município de Paraíba do sul RJ de selvagens...

Muito abuso de autoridade acontecendo em nossa cidade.... pic.twitter.com/Nj1HgRFt9z — Uiane (@Uiane5) March 24, 2021

Após a repercussão, a prefeitura chegou a soltar uma nota de repúdio. "A Prefeita do Município informa à população que repudia qualquer ato de violência e abuso praticado por qualquer servidor público. Esclarece que, diante dos fatos ocorridos e divulgados, já estão sendo tomadas as medidas administrativas cabíveis para apuração e imputação de responsabilidade aos envolvidos", informaram.

Rodney Alves de Souza, funcionário de carreira da Guarda Civil Municipal de Paraíba do Sul, foi nomeado como novo secretário interino após a exoneração.