Comércio fechado em Nova Iguaçu Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:42 | Atualizado 25/03/2021 17:44

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu adotar medidas restritivas para conter avanço da covid-19. Os feriados de 21 de abril e 23 de abril serão antecipados e, a partir deste sábado, dia 27 de março, até o próximo dia 4 de abril, os serviços não essenciais estarão proibidos de funcionar na cidade.

As medidas, publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial do município, foram tomadas após o aumento de casos e, consequentemente, das internações no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Até a noite desta quarta-feira, dia 24, 80% dos leitos de enfermaria e 95% das vagas de CTI estavam ocupados.

Desde o início da pandemia, o Hospital da Posse vem funcionando como se fosse duas unidades: uma para atender, por exemplo, baleados e acidentados, e outra somente para pacientes com covid-19, não só de Nova Iguaçu mas também de várias cidades da Baixada Fluminense.

“A situação vem se agravando e, na última semana, o número de atendimentos e pessoas internadas com Covid-19 dobrou no HGNI. Sabemos das dificuldades econômicas, mas, neste momento, precisamos fazer de tudo para que o HGNI não entre em colapso” afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.

A vacinação dos idosos contra o coronavírus será mantida nos 15 pontos de imunização na cidade, exceto aos sábados e domingos.

Ficam suspensas as seguintes atividades:

- Estabelecimentos comerciais e de serviços em geral;

- Casas de show e espetáculos, boates e arenas;

- Casas de festas infantis e espaços de recreação infantil (kids room);

- Parques de diversão;

- Clubes sociais, recreativos, agremiações e parques temáticos;

- Salões de cabeleireiro, barbearias, institutos de beleza, estética e congêneres.

Fica suspensa a realização de:

- Festas e eventos de entretenimento, de caráter social, desportivo e de lazer;



- Eventos em ambientes abertos, tais como parques e praças;



- Fica suspensa a permanência de indivíduos em cachoeiras, rios e lagos; assim como fretamento de ônibus e excursões em áreas de lazer e turismo;



- Ficam suspensas as atividades escolares presenciais nas redes publica e particular de ensino, assim como as atividades presenciais de cursos livres.

Fica permitido o funcionamento de:

- Atividades de saúde, como unidades de saúde, clinicas e consultórios médicos e odontológicos, laboratórios, farmácias, academias, clinicas veterinárias e pet shops;



- Serviços de assistência social, de segurança publica; e serviços funerários;



- Supermercados, hortifrutigranjeiro; minimercados; mercearias; açougues; peixarias; padarias; lojas de panificados;



- Feiras livres que realizem a comercialização de produtos de gênero alimentício e que tem papel fundamental no abastecimento;



- Centrais de abastecimento atacadista e hortifrutigranjeiros;



- Unidades bancarias e lotéricas;



- Comercio de construção civil, incluindo ferragens, madeireiras, serralherias, pinturas;



- Estacionamento; postos de abastecimento de combustíveis e comercio de lubrificantes; assim como oficinas mecânicas, de lanternagem, pintura e afins;



- Atividades industriais de funcionamento continuo e de utilidade publica, serviços de radiodifusão e filmagem, especialmente aqueles destinados ao trabalho da imprensa e transmissão informativa



- Lojas de conveniência e demais estabelecimentos congêneres que se destinam a venda de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal, sendo proibido o consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência, postos de gasolina e bancas de revistas.



- Restaurantes, lanchonetes e bares deverão funcionar exclusivamente na modalidade de entrega em domicilio (delivery), retirada (take way) e drive thru.



- Fica permitida a pratica de atividades desportivas individuais ao ar livre;



- As academias, centros de ginastica e estabelecimentos similares deverão observar as medidas estabelecidas no Decreto Estadual 47.540/24.03.2021;



- Ficam mantidas as atividades de organizações religiosas devendo observar as medidas estabelecidas no Decreto Estadual 47.540/24.03.2021.