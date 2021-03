Felipe Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 18:38 | Atualizado 24/03/2021 18:41

Rio - Um homem que tentou fugir de um agente da Guarda Municipal na manhã desta quarta-feira durante uma ronda na Praia de Ipanema, na Zona Sul, é um amigo distante do youtuber e influencer Felipe Neto. Na ocasião, o rapaz foi abordado pelos guardas na areia e se recusou a apresentar documentos. Logo após, ele fugiu para o meio da rua mas foi alcançado. Vale lembrar que as praias foram fechadas no dia 19 março pela Prefeitura do Rio para conter o avanço da covid-19 na cidade.

Em seu perfil oficial no Twitter, Felipe Neto publicou sobre o episódio do "amigo fujão".

"Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um colega terraplanista e negacionista? É contra isolamento, contra vacina, etc. Eis que hoje ele decide ir pra praia e aparece no jornal da manhã".

O youtuber cita ainda que o homem " tem um coração de ouro, mas se perdeu totalmente em páginas de facebook de terraplanismo e negacionismo", e explica que isso fez os dois se afastarem.

O homem que tentou fugir dos agentes foi conduzido para a 14ª DP (Leblon), onde foi identificado e multado em R$ 107,92 pela falta do uso de máscara de proteção facial, de acordo com a Guarda Municipal.