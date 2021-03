Restaurante e bar Cervantes, Copacabana Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 16:55

Rio - O tradicional restaurante e bar Cervantes anunciou, nesta terça-feira, o fechamento temporário da unidade de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

"Com o início das restrições de acesso aos restaurantes, iremos, temporariamente, interromper nossos serviços no Cervantes em Copacabana. Continuamos atendendo com o mesmo zelo no Cervantes da Barra", diz o comunicado.



Na mensagem publicada nas redes sociais, o estabelecimento, que tem mais de 65 anos de história, também agradece aos clientes. Veja a publicação: