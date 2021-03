Posto do Detran Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 21:49

Rio - Seguindo as determinações do governador em exercício, Cláudio Castro, no combate à covid-19, o Detran suspenderá o funcionamento de todas as atividades a partir desta sexta-feira (26) até o Domingo de Páscoa (4). Os usuários que já tinham atendimentos agendados para este período poderão retornar às unidades nos dez dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento.

Apenas os casos de urgência serão atendidos, com agendamento para os dias 26, 29, 30 e 31/03. Para isso, o canal de atendimento aos usuários, durante o recesso, será exclusivamente o agendamento prévio, via Ouvidoria, no site do departamento (www.detran.rj.gov.br).

Basta acessar Ouvidoria-Fale Conosco, preencher o formulário do site e escolher, na opção Motivo, o item Agendamento Especial. Para evitar aglomerações, o usuário não deverá procurar a sede e os postos sem fazer este procedimento. O teleatendimento não funcionará neste período.

Um dos serviços de urgência oferecidos pelo Detran será a emissão de segunda via da carteira de identidade, em casos comprovados de furto e roubo. O atendimento será prestado na sede do Detran , na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, e em quatro postos de diferentes regiões do interior do estado: Petrópolis, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes.

Também haverá atendimento de urgência para emissão da segunda via da carteira nacional de habilitação. Só serão atendidos profissionais de saúde, de segurança e de outras atividades remuneradas, em casos de roubo ou furto. Será necessário que o usuário esteja com todos os documentos e exames exigidos.

O atendimento também será realizado na sede do Detran e nos postos de Petrópolis, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos. As unidades do Rio Poupa Tempo ficarão fechadas no recesso.

“Estamos, como todo o Governo do Estado, fazendo um enorme esforço coletivo para frear o aumento de casos da covid-19. Mas os usuários não serão prejudicados. Junto ao Denatran, conseguimos estender prazos de serviços de veículos e de habilitação. Logo após o recesso, estenderemos também os horários de funcionamento de alguns postos de vistoria até as 21h”, afirmou o presidente do Detran, Adolpho Konder.

Portaria do Denatran

Além dessas medidas para ajudar os usuários em serviços de veículos e de habilitação, uma portaria do Denatran, a ser publicada nesta sexta-feira (26), a pedido do Detran, prorrogará os prazos para procedimentos administrativos, como recursos de multas de trânsito, além de outros serviços, como transferência de propriedade. A medida será retroativa à última segunda-feira (22) e ocorrerá por prazo ainda indeterminado.