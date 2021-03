Polícia Civil prende em flagrante técnica de enfermagem que desviava insumos de hospital Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 07:29

Rio - Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, uma técnica de enfermagem pela prática de crimes contra a Saúde Pública e receptação. Ela foi capturada na casa onde mora, no bairro Citrolândia, naquele município.

De acordo com as investigações, a mulher é acusada de desviar medicamentos e insumos médicos de uma unidade hospitalar com a finalidade de realizar atendimentos particulares. Houve apreensão do material desviado, como remédios, itens hospitalares e um aparelho oxímetro profissional com a identificação do hospital no qual a autora trabalha.

Ela também foi indiciada pelo crime de peculato-desvio, quando um funcionário se apropria de um bem a que ele tenha acesso por causa do cargo que ocupa.