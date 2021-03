Rio de Janeiro

Polícia cumpre mandados em casa de parentes de Dr. Jairinho

Agentes estão nas casas do pai do parlamentar, em Bangu, Zona Oeste do Rio, e dos avós maternos do menino Henry, morto aos quatro anos no último dia 8

Publicado 26/03/2021 07:09 | Atualizado há 12 minutos