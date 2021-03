Vereadora de Niterói, Benny Briolly Reprodução / Redes sociais

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 09:50 | Atualizado 26/03/2021 14:22

Rio - A vereadora Benny Briolly (PSOL), de Niterói, na Região Metropolitana acusa o vereador Douglas Gomes (PTC) de agressão. Nas redes sociais, a parlamentar denunciou que foi agredida verbalmente e que outros vereadores precisaram intervir para que ela não fosse agredida fisicamente.

"Hoje fui agredida com transfobia, racismo e quase fisicamente pelo vereador fascista Douglas Gomes, que foi segurado pelos meus companheiros de bancada para que não me encostasse. Foi horrível e doloroso!", contou Benny.

De acordo com a equipe da vereadora, durante a sessão da Câmara de quinta-feira (25), Benny defendia que o parlamentar Douglas não integrasse a Comissão de Direitos Humanos, da Criança e do Adolescente. Ainda segundo a equipe, a vereadora também apontou situações que o colega agiu de 'forma violadora de direitos humanos'.



"O vereador do PTC, que já acumula diversas polêmicas dentro da casa legislativa, quebrou mais uma vez o decoro parlamentar ao tentar agredir fisicamente a vereadora do PSOL. Antes do desfecho, Douglas foi ao microfone chamar a vereadora de 'vagabundo, moleque, seu merda e mentiroso'. Professor Túlio, colega de bancada, precisou intervir na situação", relatou ao postar um vídeo da sessão nas suas redes.



Com o relato sobre a agressão, a parlamentar também postou um vídeo. Nas imagens, Benny fez uma denúncia contra Douglas. "Queria fazer uma denúncia de um crime que está sendo cometido, porque liberdade parlamentar não é legitimidade para cometer crime. Aqui nesta Casa o vereador trouxe uma arma de fogo, fez um post afirmando que é contra a vacinação contra covid-19, tem um chefe de gabinete que atirou um rojão em minha companheira Walkíria Nitcheroy. Além de defender nitidamente em suas redes sociais o coronel Ustra".



Após a confusão, o presidente da Câmara encerrou a sessão.

Também nas redes sociais, Douglas Gomes se pronunciou sobre as denúncias e negou as agressões. Referindo-se à vereadora pelo gênero masculino, ele a chamou de 'mentiroso'. "Mentiroso!!! Respeito quem me respeita, moleque!", escreveu ele.

"Deixa de ser mentiroso! Até parece que as sessões não são filmadas. Vergonhoso, Benny Briolly. Mentir é uma prática do PSOL?", questinou.

Douglas ainda respondeu a deputada federal Talíria Perone (PSOL-RJ) de forma agressiva. Talíria lamentou o ocorrido e saiu em defesa de Benny.

"A maconha deve ter comido seus neurônios, Talíria Perone. Tentei agredi-lo? Você esqueceu que a sessão é transmitida ao vivo? Deixe de ser mentirosa!", respondeu ele.

Vereador responde de forma agressiva a deputada federal Talíria Perone, do PSOL Reprodução / Redes socias

Em nota, o PSOL de Niterói repudiou o ocorrido. "As violências que ela sofre por existir são cotidianas. Mas queria dizer que ela também é rodeada de amor e que ela é muito querida por um monte de gente, que reconhece nela toda a sua beleza, garra e inteligência e que quer que ela sinta esse carinho".



"Você não está só! Força! Vc nos representa e é inspiração!", finalizaram.

Benny Briolly foi a quinta vereadora mais votada do munícipio de Niterói, com 4.367. Pela primeira vez na história política da cidade, elegeu para o cargo do legislativo municipal uma travesti.

A reportagem tentou contato com o vereador Douglas Gomes, mas não conseguiu localizá-lo.