Câmara de Caxias homenageia policiais ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:20

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias, através dos vereadores Catiti (Avante), Alex da Juliana do Táxi (MDB) e Alex Freitas (SD), realizou na noite da última quarta-feira, 20, a cerimônia de entrega das comendas, oferecidas a agentes das polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro. Essa também foi uma forma de homenagear a PM, pelo aniversário de seus 212 anos, que ocorreu no dia 13 de maio. Os protocolos de segurança no combate ao coronavírus foram cumpridos.

“Treze de maio é uma data muito especial, pois representa a libertação do povo negro. E para mim, não poderia haver outra data tão linda quanto essa, para comemorar o aniversário da Polícia Militar. Escolhemos o dia de hoje como forma de exaltar esses homens e mulheres valorosos que dão suas vidas para a nossa proteção”, explicou o vereador Catiti, idealizador e presidente da sessão solene.

Foram entregues medalhas de “Bravura Duquecaxiense”, título de “Cidadão Duquecaxiense” e também uma série de moções de aplausos para soldados, cabos e sargentos da PM, indicados pelos vereadores, Catiti e Alex da Juliana do Táxi, que compuseram a mesa juntamente ao vereador Alex Freitas – que também entregou moções de aplausos e medalhas, o vereador, Nivan Almeida (PT), o líder do Governo, vereador Valdecy Nunes (Patriota) e a consultora jurídica da Câmara, Dr. Joyce.

A medalha “Bravura” é concedida a policiais civis e militares do Estado, que tenham prestado relevantes serviços à cidade, ou que se destacaram por atos heroicos na luta contra a criminalidade, em benefício e na defesa da ordem, da paz e da cidadania. E foi essa comenda que o sargento Marcus Vinicius Alves Ribeiro recebeu.

“Estou lisonjeado por receber essa medalha de pessoas que reconhecem o trabalho da Polícia Militar. Estou muito grato ao vereador Catiti”, disse.

O emedebista, Alex da Juliana do Táxi, exaltou o 15º BPM de Duque de Caxias, comandada pelo tenente-coronel Alexandre Mescolin, que, de acordo com o parlamentar, está encarando a criminalidade veementemente, mesmo após a chegada da pandemia.

“Os senhores não se esconderam e nem se omitiram. E mesmo com poucos recursos, fazem um trabalho digno. Vocês são os verdadeiros heróis e têm todo o respeito dessa Casa. E por ter completado 212 anos, quero pedir aos governantes do nosso estado que valorizem mais a Polícia Militar”, disse Alex em seu pronunciamento.

O capitão, Irlan Tortura, lotado no 15º Batalhão, e responsável pela ordem e segurança do 1º distrito, recebeu duas honrarias: a medalha “Bravura” e o título “Cidadão Duquecaxiense”, a maior honraria da Câmara Municipal. O capitão discursou em nome de todos os policiais homenageados, e não escondeu sua satisfação em receber as honrarias.

Durante 15 anos, o vereador Valdecy atuou na PM. Ele chegou a ser patenteado como terceiro sargento. Mas, só agora, como vereador, exercendo o seu segundo mandato, pôde sentir a emoção de ser reconhecido como um profissional tão importante na segurança pública.

“Me senti honrado por ter recebido a medalha “Bravura”, das mãos do vereador Alex da Juliana. Agradeço a todos que reconhecem o trabalho da PM, porque na maioria das vezes, somos mal compreendidos e muitos não entendem a importância do trabalho de um policial nas ruas, a fim de dar segurança para a comunidade”, comentou o líder do Governo na Câmara.