Polícia Civil prende 'Tubarão'. PCERJ

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 09:45

Rio - Um homem, de 30 anos, identificado como Edmilson Carvalho Monteiro Neto, vulgo 'Tubarão', acusado de latrocínio (roubo seguido de morte), foi preso por policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) nesta quinta-feira (25), em Campo Grande. A ação foi realizada em conjunto com uma força-tarefa implementada pela Sepol (Secretaria de Estado de Polícia Civil) contra a milícia.

De acordo com a Polícia Civil, Tubarão é integrante de uma associação criminosa que promove arrastões para o roubo de veículos e pertences. A organização tem sua base na comunidade do Proença Rosa, em Honório Gurgel, e age com bastante violência, tendo em vista que utiliza armamento pesado, como fuzis.

Contra o suspeito, constava pendente um mandado de prisão pelo crime latrocínio. O combate a organizações criminosas é mais uma das ações implementadas pela DRFA para a redução de roubo e furto de veículos no Estado. Com isso, o preso foi encaminhado par a delegacia especializada e encontra-se à disposição da Justiça.