Publicado 26/03/2021 12:29

Rio - Durante o período desse superferiado, instituído para o enfrentamento da Covid-19, em que as atividades presenciais e remotas ao vivo ficarão suspensas, os alunos da Rede Municipal de Ensino poderão manter a rotina de estudo por meio do aplicativo Rioeduca em Casa e do programa Rioeduca na TV, que seguirão oferecendo conteúdo.

Na TV Escola, por exemplo, de 26/03 a 01/04, os estudantes das escolas municipais do Rio terão à disposição uma programação especial do Rioeduca na TV, videoaulas gratuitas produzidas pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro com a Multirio. As aulas são direcionadas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.Às 10h, será abordado, de forma lúdica, o processo de entrada na vida escolar, a fim de estimular que crianças, pais e professores conversem a respeito. Será para os alunos da Educação Infantil, que irão acompanhar o conto “Voa, João”. Na história, João é um passarinho que vive dentro da casca e, como nunca sai, seus pais, então, levam tudo o que ele precisa, seja comida ou brinquedos. Faz parte das animações da coleção Que Medo!, que aborda diferentes faces do medo infantil.Já às 14h, os estudantes do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) irão assistir um encontro com a escritora Tonia Casarin, autora do livro “Tenho monstros na barriga”. O encontro será em formato de live com a escritora. O objetivo desta ação é trabalhar questões socioemocionais nesse período de distanciamento social e fomentar o processo de aprendizagem aos alunos. E, especialmente, nesta sexta-feira, 26/03, às 11h, Maria Clara Cabral da revista Qualé irá falar sobre fake news para alunos do Ensino Fundamental II e Programa de Ensino de Jovens e Adultos (PEJA).Os alunos da Rede Municipal podem acompanhar as aulas do dia, também, pelo aplicativo Rioeduca em Casa, nos canais correspondentes a cada ano de escolaridade, ou pelo canal da MultiRio no YouTube , em listas de reprodução organizadas por ano. Estão disponíveis gratuitamente mais de 400 videoaulas.A programação de Rioeduca na TV é transmitida pela TV Escola pelo sinal aberto (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas da manhã, exibidas de 7h30 às 12h15, são reapresentadas à tarde, de 13h30 às 18h15. À noite, vai ao ar novamente a reprise das aulas da Educação Infantil e também as aulas do dia para estudantes da Educação de Jovens a Adultos, das 20h às 20h30. A programação completa da semana, organizada por anos de escolaridade e com todos os horários, está em www.multi.rio/rioeducanatv.