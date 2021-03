Serra de Petrópolis congestionada no primeiro dia do 'feriadão' Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 20:55

DIA, era possível ver a serra de Petrópolis totalmente congestionada por veículos. Rio - O município de São Pedro da Aldeia e a cidade de Petrópolis, registraram, nesta sexta-feira, trânsito intenso. Isso se deu devido ao 'superferiado' que foi adotado pelas prefeituras com o objetivo de conter a propagação da covid-19. Em imagens enviadas ao

Em São Pedro não foi diferente. Em um vídeo, onde aparece uma fila de carros, uma mulher, que não teve a identificação divulgada, relata que no município há barreira sanitária, porém, diz que cada motorista leva mais de 30 minutos para conseguir sair do lugar. "Aqui só passam as pessoas que tiverem QR Code", alerta.

Em seu perfil oficial no Twitter, a Prefeitura de São Pedro pede para que as pessoas não viagem até o município. "Esse não é o momento de visitar a região. A nossa lagoa e os nossos pontos turísticos ainda estarão aqui quando a pandemia acabar. Fique em casa neste "superferiado. Estaremos prontos para te receber quando o cenário normalizar".

Estaremos prontos para te receber quando o cenário normalizar! pic.twitter.com/jVLmNyu8Ue — Prefeitura de São Pedro da Aldeia (@PrefeituraSPA) March 26, 2021

A reportagem tentou contato com as prefeitura de Niterói e São Pedro da Aldeia, porém, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.