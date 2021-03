Por O Dia

Rio - No terceiro dia de medidas restritivas mais duras para conter a disseminação da Covid-19 , a equipe de reportagem deflagrou cariocas tomando banhos de sol e mar na praia do Leme, na Zona Sul, neste domingo. Segundo o decreto da Prefeitura do Rio, até o dia 4 de abril, somente estão autorizados os esportes individuais na areia ou no mar.