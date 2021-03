PRF apreende 60 quilos de maconha no município de Rio das Ostras Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 17:48 | Atualizado 28/03/2021 17:50

Rio das Ostras - Na manhã deste domingo (28), uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal terminou com 60 quilos de maconha apreendidas, além de um indivíduo preso. O fato ocorreu na RJ 106, Bairro Jardim Campomar, em Rio das Ostras. Segundo a corporação, a droga apreendida totaliza cerca de R$ 60 mil em prejuízo para o crime organizado.



Em nota, a PRF informou que "a ação aconteceu durante fiscalização de rotina, em que o motorista demonstrou certo nervosismo com a fiscalização, o que motivou uma busca no interior do veículo e na caçamba. Em busca minuciosa ao retirar o assoalho da caçamba, a equipe policial encontrou aproximadamente 60 quilos de maconha em tabletes".

fotogaleria

Publicidade

O envolvido foi autuado em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Macaé.