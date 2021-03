O Estado do Rio registrou, neste domingo, 1.986 casos e 83 mortes por Covid-19 em 24 horas Divulgação/ Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 18:09 | Atualizado 28/03/2021 18:22

Rio - O Estado do Rio registrou, neste domingo, 1.986 casos e 83 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram contabilizados 640.467 casos e 36.109 óbitos provocados pela doença. As taxas de ocupação de enfermaria Covid e de UTI Covid estão em 78,9% e 92,4%, respectivamente. Os dados são do Painel de Monitoramento Covid-19, atualizado às 17h pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A fila de pessoas que aguardam por um leito de UTI Covid no estado do Rio bateu um novo recorde. Até este domingo, há 710 pacientes aguardando uma vaga de tratamento intensivo na rede pública. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. O número tem crescido diariamente: eram 634 pessoas na fila na sexta-feira, e 678 no sábado. A média de espera da solicitação até a reserva em vaga de UTI está em 20h.

Desrespeito às regras na capital

O DIA flagrou cariocas tomando banhos de sol e mar na praia do Leme, na Zona Sul, neste domingo. Segundo o decreto da Prefeitura do Rio, até o dia 4 de abril, somente estão autorizados os esportes individuais na areia ou no mar.

