Homem apontado como segurança pessoal do traficante Rabicó do Salgueiro é preso em casa de luxo na Região dos Lagos Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 09:54

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) prenderam neste domingo (28) o traficante Jonathan Ferreira Lima, o Batata do Salgueiro, apontado em investigações como segundo homem na hierarquia do trafico de drogas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Batata estava curtindo o dia na piscina de uma casa de luxo, avaliada em R$ 500 mil, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, ao lado da família. O criminoso, considerado foragido da justiça, foi surpreendido com a chegada dos agentes, mas não reagiu.

Investigações da Polícia Civil colocam o traficante como homem de confiança e segurança pessoal de Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, chefe do trafico de drogas no Complexo de Salgueiro e responsável pela expansão de uma das principais facções criminosas do Rio dentro de São Gonçalo.



Além do cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas, roubo e homicídio, os policiais ainda recuperaram um carro roubado que era usado pela família dele.