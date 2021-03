Criminosos atiraram contra PMs na Taquara Reprodução / Google Street View

Publicado 29/03/2021 12:39

Rio - Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvejados, neste domingo, na Estrada dos Teixeiras, na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Segundo a corporação, os agentes foram verificar uma denúncia de aglomeração na região e foram disparados tiros, vindos do alto da Comunidade Santa Maria.

A equipe precisou solicitar apoio via rádio e no momento do ataque, uma das viaturas colidiu contra um ferro de proteção e danificou o farol.

Não houve registro de feridos, apreensão ou prisão.