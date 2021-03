Detran.RJ DIVULGAÇÃO

Publicado 29/03/2021 15:48

Rio - O Detran-RJ oferece atendimento especial para quem teve documento de identidade ou habilitação furtado ou roubado durante o recesso sanitário. O Departamento de Trânsito atenderá nesta segunda-feira e na terça-feira, 30, após agendamento pela Ouvidoria.

Nesses casos, o atendimento será feito na sede do Detran-RJ, na Avenida Presidente Vargas, Centro, com a comprovação de roubo ou furto. O serviço será prestado em diferentes regiões do interior, como Petrópolis, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes. Para agendar, basta acessar o site do departamento e preencher o formulário do site em "Ouvidoria - Fale Conosco". No formulário, é preciso escolher, em "motivo", o item "agendamento especial".

Também há atendimento de urgência para emissão da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação. Só serão atendidos profissionais de saúde, de segurança e de outras atividades remuneradas, em casos de roubo ou furto. Será necessário que o usuário esteja com todos os documentos e exames exigidos.

Quem foi agendado anteriormente para o período, poderá retornar às unidades do Detran-RJ nos dez dias úteis após a reabertura dos postos. Não há necessidade de reagendar os serviços de habilitação, identidade e de veículos.