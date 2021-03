Chef Flávio Duarte ensina a receita prática, saborosa e saudável para fazer em casa e agradar seu melhor amigo Divulgação / MF Press Global

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 16:29

Que os cachorros são os melhores amigos do homem não há dúvidas. Porém, neste tempo de pandemia e de necessidade de isolamento social, nota-se que a presença dos bichinhos tem se tornado fundamental para levar os dias com mais leveza e tranquilidade. Diante de tanto amor e carinho dados gratuitamente pelo pets, que tal retribuí-los com o que eles mais gostam?

“Comida é sem dúvida os animais que mais gostam de receber, mas, claro, não podemos dar qualquer alimento a eles. Devemos nos preocupar com a saúde e controlar para que comam só alimentos que fazem bem”, afirma o chef confeiteiro Flávio Duarte, tutor dos cães Cadu Duarte Diniz, de 1 ano, e Otávio Duarte Diniz, de 5 meses, da raça Spitz Alemão.

Pensando no bem-estar dos pets, Flávio resolveu criar um biscoito caseiro, próprio para os bichinhos, com muitos alimentos saudáveis, além de doses extras de amor e gratidão.

“Eles são, sem dúvidas, a melhor companhia da minha família. Estão aqui para alegrar os nossos dias, com muito carinho e amor”, completa.

Vamos à receita?

Biscoitos para Pet (rendimento aproximado de 50 biscoitos de 12 gramas cada)

Ingredientes:

½ cenoura média

½ abobrinha com casca

½ xícara de abóbora cozida

1 batata doce cozida

1 xícara de espinafre cru

2 ovos inteiros

2 xícaras de farinha de trigo integral

½ xícara de flocos de aveia

2 colheres de sopa de mel

Modo de fazer:

Cozinhe a abóbora e a batata doce. Depois de cozidas, junte com os outros legumes e o espinafre em um processador de alimentos. Bata até ficar homogêneo. Passe para outro recipiente e junte o restante dos ingredientes.

Amasse até obter uma mistura homogênea.

Com a ajuda de um saquinho plástico, abra a massa na espessura de 0,5 cm, use um cortador de sua preferência para cortar os biscoitos.

Leve para assar em forno pré-aquecido a 170 graus, por aproximadamente 20 minutos. Espere esfriar e guarde em um pote em lugar seco.

Obs: o mel não faz mal para os pets, porém deixa a receita mais calórica, pergunte ao seu veterinário se seu amiguinho está apto a consumir esse biscoito.