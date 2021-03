Calendário contempla idosos com idades entre 71 e 61 anos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:42 | Atualizado 29/03/2021 18:17





. “Não acreditem em fake! ‘Bora’ vacinar! O calendário segue a remessa de doses informada pelo Ministério da Saúde”, alertou Paes em seu Twitter.



Nesta terça (30) e quarta-feira (31), serão imunizados os idosos com 70 e 69 anos, respectivamente. Na quinta (1), pessoas com 68 e na sexta (2), com 67. No sábado (3), acontece a repescagem para idosos com 67 ou mais. A partir da próxima segunda-feira (5), o público-alvo volta a ser alternado entre homens e mulheres, começando pelas idosas de 66 anos. No dia seguinte, 6, é a vez dos homens com a mesma idade.

Na quarta (7) e quinta (8), a prefeitura imuniza mulheres e homens de 65 anos, respectivamente. Na sexta-feira (9), a vacina será aplicada em mulheres de 64 anos. No sábado (10), podem se vacinar pessoas com 64 anos ou mais. No dia 12, serão vacinadas idosas de 63 anos, e no dia 13, os idosos da mesma faixa etária. No dia 14, tanto mulheres, quanto homens com essa idade podem se vacinar.



Na quinta-feira (15), as doses serão oferecidas a mulheres com 62 anos. Na sexta-feira (16), para os homens da mesma idade. No sábado (17), a vacinação fica disponível para idosos com 62 anos ou mais. Na última semana, a vacinação começa com mulheres de 61, na segunda-feira (19), seguida por homens com 61, na terça (20). No dia 21, pessoas nessa faixa etária podem se vacinar. O calendário divulgado hoje termina nos dias 22, 23 e 24, com mulheres, homens e a repescagem para pessoas com 60 anos ou mais, respectivamente.

Confira as datas

Dia 30/03 - pessoas com 70 anos

Dia 31/03 - pessoas com 69 anos

Dia 01/04 - pessoas com 68 anos

Dia 02/04 - pessoas com 67 anos

Dia 03/04 - pessoas com 67 ou mais

Dia 05/04 - mulheres com 66 anos

Dia 06/04 - homens com 66 anos

Dia 07/04 - mulheres com 65 anos

Dia 08/04 - homens com 65 anos

Dia 09/04 - mulheres com 64 anos

Dia 10/04 - pessoas com 64 anos ou mais

Dia 12/04 - Mulheres com 63 anos

Dia 13/04- Homens com 63 anos

Dia 14/04 - Pessoas com 63 anos

Dia 15/04 - Mulheres com 62 anos

Dia 16/04 - Homens com 62 anos

Dia 17/04 - Pessoas com 62 anos ou mais

Dia 19/04 - Mulheres com 61 anos

Dia 20/04 - Homens com 61 anos

Dia 21/04 - Pessoas com 61 anos

Dia 22/04 - Mulheres com 60 anos

Dia 23/04 - Homens com 60 anos

Dia 24/04 - Pessoas com 60 anos ou mais