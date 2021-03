Calendário falso circula nas redes sociais Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 16:14 | Atualizado 29/03/2021 18:16

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, na tarde desta segunda-feira (29), que está circulando um calendário de vacinação fake nas redes sociais.



"Está circulando nas redes sociais e nos grupos de conversa um calendário de vacinação falso com a marca da Secretaria Municipal de Saúde. A SMS reitera que não compartilha informações oficiais em aplicativos de conversa, como o WhatsApp", diz a publicação da pasta.



Ainda segundo a SMS, as informações oficiais podem ser encontradas nas redes sociais oficiais da secretaria. Confira:



Twitter e Instagram: @saude_rio

Facebook: /secretaria.saude.rio

YouTube: /sauderio

— Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) March 29, 2021

Veja o calendário oficial:



Na terça-feira é a vez dos idosos de 70 anos. O turno será o mesmo: mulheres, entre 8h e 13h; homens, entre 13h e 17h. Pessoas com 69 anos serão vacinadas na quarta-feira, os de 68 anos na quinta-feira, e os de 67 anos na Sexta-Feira da Paixão, sempre com turnos diferentes entre homens e mulheres. No sábado, dia 3 de abril, acontece a repescagem para as pessoas que de 67 anos ou mais que perderam a data.



Vale ressaltar: no sábado não há diferença de horário para homens e mulheres, e é o dia ideal para casais que preferem se vacinar juntos. As segundas doses continuam sendo distribuídas independentemente da idade.



A vacinação acontece em postos de saúde e clínicas da família espalhadas pela cidade. Para saber qual é a unidade mais perto de sua residência, basta acessar o link da prefeitura: https://prefeitura.rio/ondeseratendido.