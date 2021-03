Divulgação de postos de vacinação contra a covid-19 Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:48 | Atualizado 29/03/2021 17:52

Rio - Para atender à expansão do calendário de vacinação, com novos grupos prioritários incluídos, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está abrindo novos pontos de vacinação (PV) extras. Esta semana já foram abertos os PVs do Jockey Club Brasileiro e do Hotel Fairmont Copacabana e, nesta terça-feira (30) às 8h será inaugurado mais um ponto de vacinação no Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder Judiciário, no Centro do Rio, na Rua Dom Manuel, 29, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Além desses, os postos no sistema drive-thru do Sambódromo e do Engenhão, que antes só funcionavam aos sábados, agora também funcionam durante a semana.

Já são mais de 250 postos fixos de vacinação (mais de 230 deles em unidades de Atenção Primária). De segunda a sexta-feira há quatro postos drive-thru funcionando: Parque Olímpico (Barra), Engenhão (Engenho de Dentro), Sambódromo (Cidade Nova) e UERJ Maracanã (portão 7 para carros, portão 1 para pedestres).

Aos sábados, o drive-thru da UERJ não funciona, mas outros cinco se somam ao Sambódromo, Engenhão e Parque Olímpico para atender a população: Cidade Universitária da UFRJ (Ilha do Fundão), Parque Madureira, CMS Belizário Penna (Campo Grande) e CMS Manoel Guilherme da Silveira (Bangu), Policlínica Lincoln de Freitas Filho.

Além dos postos extras de vacinação inaugurados no domingo e na segunda-feira, no Jockey Club (Praça Santos Dumont, 31, Gávea) e no Hotel Fairmont Copacabana (Avenida Atlântica, 4240 - sala de eventos), e hoje no Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder Judiciário, a SMS tem PVs extras em funcionamento no Planetário da Gávea, no Tijuca Tênis Clube, no Museu da República (Catete), na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Leme), na Casa Firjan (Botafogo) e nos quartéis do Corpo de Bombeiro de Humaitá, Copacabana e Barra da Tijuca (Busca e Salvamento). Esses PVs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O Museu da Justiça - Centro Cultural do Poder Judiciário fica no antigo Palácio da Justiça, localizado no centro histórico do Rio, junto à Praça XV. A vacinação acontecerá no histórico Salão do Tribunal do Júri. A entrada principal para acesso ao posto de vacinação é pela Rua Dom Manuel, 29, mas pessoas com dificuldade de locomoção entrarão pelos fundos do prédio, onde há elevadores. Serão quatro pontos de vacinação no Salão do Tribunal do Júri.

Nesta terça-feira, a vacinação é voltada para pessoas com 70 anos, com atendimento às mulheres das 8h às 13h e aos homens das 13h às 17h. É preciso apresentar documento oficial de identidade, número do CPF e, se tiver, caderneta de vacinação. O comprovante de vacinação deverá ser guardado e apresentado quando chegar a hora de tomar a segunda dose da vacina.