Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou nesta terça-feira (30) a abertura de 397 novos leitos de Covid-19 na rede pública, sendo 99 estaduais, 225 federais e 73 em parceria com a rede particular. Do total de leitos abertos, 224 serão de UTI. Castro também anunciou para o próximo sábado, dia 3, a inauguração do Hospital Modular de Nova Iguaçu, que será entregue com atraso.

Em entrevista coletiva no Palácio Guanabara, Cláudio Castro comemorou uma leve queda na taxa de ocupação de leitos - de 92% para 87%. "Nas últimas horas houve uma redução na taxa de UTI de 92% para 87%. Não é o ideal, mas abrindo leitos vamos conseguir diminuir essa taxa. A angulação da curva vem diminuindo. Só na última semana entraram na regulação 397 leitos", afirmou o governador em exercício.

Os leitos abertos serão distribuídos da seguinte maneira:

Rede estadual

- Hospital Regional Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann (39 de UTI)

- Hospital Estadual Anchieta (25 de UTI + 10 enfermaria)

- Hospital Estadual Prefeito João Baptista Cáffaro (10 de UTI)

- Hospital Estadual Carlos Chagas (7 de UTI)

- Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (8 de UTI)

Rede federal

- Hospital do Andaraí (63 de enfermaria + 6 de UTI)

- Clementino Fraga Filho (23 enfermaria + 8 de UTI)

- Hospital de Ipanema (13 enfermaria)

- Hospital dos Servidores (29 enfermaria + 33 de UTI)

- Hospital da Lagoa (16 enfermaria + 34 de UTI)

Houve também um chamamento público para unidades particulares. Estão previstas vagas no Hospital AmericanCor (35 UTI + 15 de enfermaria); Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (9 de UTI); Hospital Viver Mais (Volta Redonda) (10 leitos de UTI + 4 de enfermaria).



A Secretaria Estadual de Saúde informou que "ainda esta semana entregará mais leitos, sendo 26 na rede federal e, de forma gradativa, 150 no Hospital Modular de Nova Iguaçu, que será inaugurado no próximo dia 3 de abril".